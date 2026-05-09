Кремль зірвав власне "перемир'я" навіть під час параду: у Генштабі розповіли, де вдарив ворог

Російські війська порушили перемир’я з нагоди 9 травня / © Associated Press

Російські окупаційні війська вкотре довели, що їхнім обіцянкам та заявам не можна вірити. Попри так зване «святкове перемир’я«, яким Кремль намагався прикритися 9 травня, путінська армія цинічно продовжила штурмувати позиції українських захисників та обстрілювати мирні населені пункти. Поки у Москві у суботу, 9 травня, брязкали зброєю на параді, на українському фронті загарбники здійснили 51 атаку від початку доби.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Цинічні удари по прикордонню

Ворог не припиняє тероризувати мирне населення. Сьогодні окупанти знову вдарили по Сумщині. Від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів: Рогізне, Волфине, Кореньок, Атинське, Уланове та Кучерівка.

Крім того, на Північно–Слобожанському і Курському напрямках армія РФ 10 разів обстріляла населені пункти та позиції наших військ. Там же зафіксовано дві штурмові дії противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки та Синельникового. Станом на 16:00 дві з цих спроб іще тривали.

Де найгарячіше: окупанти тиснуть на двох напрямках

Найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Тут росіяни зосередили основні зусилля і від початку доби 17 разів намагалися потіснити наших воїнів у бік Білицького, Никанорівки, Дорожнього, Родинського, Новоолександрівки, Удачного, Василівки, Молодецького та Новомиколаївки. Дві атаки досі тривають, наші захисники дають жорстку відсіч.

Також ворог активізувався на Гуляйпільському напрямку — там відбулося аж 13 атак. Росіяни штурмували позиції ЗСУ в напрямку Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Воздвижівки, Святопетрівки, Гуляйпільського та Чарівного.

Ситуація на Донбасі

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак у бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Русиного Яру.

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував у бік Лиману, Зарічного, Ямполя та Озерного.

На Краматорському напрямку зафіксовано один ворожий штурм у бік Тихонівки.

Де ворог поставив штурми на паузу

Водночас на Куп’янському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках російські окупанти активних наступальних дій не проводили.

На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просунутися не фіксуються. Збройні Сили України продовжують тримати оборону та виснажувати наступальний потенціал російських загарбників.

Нагадаємо, Росія не дотримується встановленого режиму тиші. У ніч проти 9 травня противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА.

