Кремль змінює тактику: що насправді стоїть за істерикою РФ через Tomahawk для України

Кремль. / © Associated Press

Ймовірно, Кремль змінює тактику в межах кампанії рефлексивного контролю, щоб стримати Сполучені Штати Америки від постачання Україні ракет Tomahawk.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують, можливо, причиною стали нещодавні повідомлення про те, що Вашингтон обмінюється розвідувальними даними, щоб допомогти Києву в кампанії далекобійних ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

В ISW згадують заяву президента США Дональда Трампа про те, що повідомить “фюрера” РФ Володимира Путіна про те, що Штати нададуть Україні ракети Tomahawk, якщо Москва відмовиться вести переговори про припинення війни в Україні.

Також американські фахівці згадують нещодавні висловлювання заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва, що Росія не здатна розрізнити Tomahawk, озброєні ядерним або звичайним корисним навантаженням, коли ракети перебувають у польоті. Також, з його слів, США контролюватимуть пуски українських Tomahawk. Прихвостень Путіна натякнув, мовляв, агресорці Росії доведеться реагувати на такий сценарій, і погрозливо заявив, що начебто постачання цих ракет ”не будуть вигідними нікому”.

“Останніми днями Кремль розпочав кампанію зі стримування продажу США ракет The Washington Post пише про те, що передавання Україні ракет Tomahawk викликає значну тривогу Кремля. Видання наголошує, якщо президент США Дональд Трамп таки схвалить передавання Tomahawk, то це буде значним поворотом у його політиці щодо війни залежно від тих обмежень, які Вашингтон встановить на їх використання. Україні, публікуючи шаблонні заяви про участь Штатів в ударах, загрозу для американо-російських відносин, яку становлять постачання ракет, та нездатність ракет змінити ситуацію на полі бою”, - йдеться у звіті.

Аналітики вважають: заяви Кремля про труднощі з розрізненням ядерного і звичайного корисного навантаження знаменують собою переломний момент у цій інформаційній кампанії. Ймовірно, Москва змінює свої наративи після публікації Financial Times від 12 жовтня про те, як Сполучені Штати надають Києву розвідувальні дані для сприяння кампанії України з далекобійних ударів по енергетичному сектору Росії, включаючи нафтопереробні заводи.

“Кремлівські чиновники здебільшого не відреагували на статтю FT, ймовірно, тому, що ця публікація підривала наратив, який Кремль неодноразово поширював про те, що участь США в потенційних українських ударах Tomahawk нібито ризикує ескалацією та російською відповіддю”, - підсумували в ISW.

Нагадаємо, обговорення передавання ракет Tomahawk ЗСУ стало ключовою темою розмови між президентом України Володимиром Зеленським і лідером США Дональдом Трампом 11 жовтня. Військовий аналітик Олексій Гетьман припускає, що про передавання Tomahawk може стати відомо лише після їхнього першого бойового застосування.

