Кремль змінює тактику ударів: що тепер під прицілом РФ — ISW

Російські війська в ніч проти 22 лютого здійснили один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за останній час, задіявши 347 дронів і ракети.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Цього разу мішенями стали не лише об’єкти енергетики, а й логістика, зокрема залізнична інфраструктура, та системи водопостачання в містах.

«Після спроб знищити енергосистему України Москва переходить до ударів по логістиці, прагнучи ускладнити постачання та повсякденне життя в українських містах», — вважають експерти.

Що відомо про пріорітети РФ

Російські окупанти можуть змінити пріоритети обстрілів і зосередитись на об’єктах критичної інфраструктури, що забезпечують українців водою, повідомив Іван Якубець, командувач Аеромобільних військ ЗСУ (1998–2005 рр.) За словами експерта, ворог цілитиме у місця з найбільшою скупченістю населення, аби створити гуманітарну кризу.

Нічна атака по Україні 23 лютого — деталі

У ніч проти 23 лютого російські окупанти завдали удару “Шахедами” по Одеській області, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще троє — постраждали.

Російські безпілотники також вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула людина, ще одна — дістала поранення.

Зрання у Харкові лунали вибухи — місто атакували ракетами.