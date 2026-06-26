Кремль знову розширює армію, але є суттєвий нюанс: що відомо

Солдати РФ. / © Associated Press

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Росія заявила про масштабне нарощування армії. Втім, військове командування країни-агресорки, ймовірно, продовжує створювати нові формування на папері.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що Росія продовжує створювати нові формування переважно номінально. Також залишається незрозумілим, як і чи зможуть росіяни укомплектувати ці формування до доктринального рівня.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що командування окупаційного війська «скоригувало свої плани» і тепер має намір сформувати невизначену кількість нових дивізій та п’ять нових бригад у 2026 році.

«Незрозуміло, чи має Сирський на увазі додаткову дивізію та п’ять нових бригад, чи він зазначає про подальший розвиток формувань, про які російське військове командування оголосило 2022-го в межах ширших військових реформ», — йдеться у звіті.

Зауважимо, колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу ще у грудні 2022-го оголосив, що командування має намір сформувати 17 нових маневрених дивізій. Зокрема, планувалося розширити п’ять бригад морської піхоти до рівня дивізій. Пізніше російська влада повідомляла, що реалізувати ці плани збирається упродовж 2023-2026 років. Окрім того, РФ відновила Московський та Ленінградський військові округи з колишнього Західного військового округу в межах цих реформ.

В ISW зауважують, що від грудня 2022-го військове командування РФ сформувало та розгорнуло щонайменше 10 нових російських дивізій для бойових дій, хоча жодне з цих номінально нових формувань не діє на межі своєї доктринальної чисельності.

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Повідомляється, що російське військове командування також планує реорганізувати свою 810-ту окрему бригаду морської піхоти в дивізію морської піхоти, яка стане 11 новою маневреною дивізією, сформованою Росією від 2022 року.

«Російське військове командування створює нові формування номінально та лише на папері, оскільки тактика, що базується на російській піхоті, та економічні та рекрутингові обмеження, ймовірно, завадять російському військовому командуванню ефективно впроваджувати ці реформи та повністю комплектувати нові формування, коли вони вводяться в дію», — підсумовують в ISW.

Як повідомлялося, за даними росЗМІ, РФ може піти на нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми. За словами близького до внутрішньополітичного блоку «фюрера» джерела, тему мобілізації почали обговорювати через те, що ситуація розвивається не так, як очікувала Москва.

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