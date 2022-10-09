Кремль зробить винним Шойгу за Кримський міст, щоб захистити Путіна - ISW

У Крімлі, напевно, вже знайшли винного за вибух на Кримському мосту.

Кремль, очевидно, зробить Міноборони Росії цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту, щоб відвести провину від президента РФ Володимира Путіна, на адресу якого почала лунати критика.

Про це повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW)

Офіційної заяви Міноборони Росії з приводу інциденту не було. Російське видання Meduza повідомило, що адміністрація президента Росії розіслала російським ЗМІ інструкцію про те, як слід писати про серйозність ушкоджень моста. Не виключено, що Кремль наказав російському МО зберігати мовчання з приводу цієї ситуації.

Як пише ISW, російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна почати ударну кампанію по критично важливій українській інфраструктурі замість того, щоб "слухати обіцянки російського МО".

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо про вибух на Кримському мосту, який спричинив масштабну пожежу. Російська влада заявила, що спалахнули сім цистерн із паливом із залізничного складу, крім того, обрушилася частина дорожнього полотна.

Після вибуху на Кримському мосту окупанти вирішили не продавати мешканцям товарів першої необхідності більше трьох кілограмів в одні руки, щоб "уникнути штучного ажіотажу".

Однак в окупаційній адміністрації Криму запевняють, що запасів товарів першої необхідності на півострові вистачить терміном до 55 діб, а причин для підвищеного попиту нібито немає.

Наразі Кримський міст використовується, зокрема, для постачання російської армії на півдні України.Він є важливим шляхом постачання російського угрупування військ. Про необхідність його знищення кілька разів говорили українське військове командування. Проте Україна визнавала, що не має зброї, якою могла б знищити міст.

Горить Кримський міст: перші фото та відео в "Сніданку.Вихідний"

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