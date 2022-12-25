Кремлівська пропаганда намагається просунути ідею переговорів через західні медіа

Кремлівська пропаганда намагається просунути свої наративи через іноземних спікерів та медіа.

Росія прагне крізь західні медіа просунути наратив про необхідність мирних переговорів. Однак, за задумом РФ, такі переговори мають бути на умовах країни-агресора.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"Цього тижня через іноземних спікерів та медіа кремлівська пропаганда намагалась просувати проросійський наратив про "необхідність мирних переговорів з росією на умовах країни-агресора", - повідомляють у ЦПД.

Так, у виданні The American Conservative полковник армії США у відставці Дуглас Макгрегор заявив, що єдиним рішенням українського конфлікту є "мирні переговори та визнання законних інтересів безпеки росії в регіоні".

"Ворожі Telegram-канали, з посиланням на американське видання Politico, стверджували, що офіційні особи США прагнуть завершення конфлікту дипломатичним шляхом, адже підтримка війни не може тривати вічно", - кажуть у ЦПД.

Крім того, ворожі Telegram-канали поширювали опитування в болгарському виданні "Факти" щодо того, наскільки є перспективною ідея провести переговори для встановлення миру в Україні та коментарі до нього від звичайних болгар, які вважають, що українці мають зупинити супротив російській агресії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вкотре заявив про мирні переговори з Україною, зокрема очільник Кремля сказав, що Росія нібито готова домовлятися, проте, як завжди, звинуватив Україну у неготовності до процесу перемовин.

Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності, тому її має чекати трибунал.

Такої думки дотримується і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що Москва не має наміру сідати за стіл переговорів з Україною. Ба більше - дії Кремля свідчать про плани агресорки Росії поновити наступ на Україну.

Своєю чергою, міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що за допомогою терору й шантажу Кремль не "виторгує" переговори. Росіянам не вдасться українців ні залякати, ні занурити в темряву і холод.

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