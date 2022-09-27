Кремлівська система може посипатися будь-якої миті: політолог пояснив, як мобілізація в РФ зіграла проти самого ж Путіна

Також на послаблення диктаторського режиму в РФ впливає також те, що західні країни не пускають ухилянтів.

Про це розпові політолог Олег Саакян в ефірі Радіо НВ.

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"Те, що тікають всі ці люди, — це послаблює путінський режим. Те, що їх не пускають в європейські країни, — ще більше послаблюватиме режим. І це викликає у нас симпатію. У нас може викликати симпатію навіть Гіркін, який є нашим абсолютним ворогом, тому що він зараз є одним з факторів розхитування ситуації в Росії. Але жодних ілюзій щодо його цілей і того, що це наш прямий ворог, думаю, ні в кого немає", — вважає Саакян.

За його словами, вперше після оголошення мобілізації "путінський режим став крихким". Як вважає Саакян, кремлівська система може посипатис будь-якої миті, коли з'явиться тригер, "який запустити принцип доміно".

"Він (путінський режим - ред.) ще монолітно виглядає, ще тримає ті форми, інструменти, які в нього були. Але вже зрозуміло, що якийсь тригер, який раніше викликав би кризу в системі і її б подолали, зараз може запустити принцип доміно і система посиплеться. Зараз вони будуть боятися всього, бо буде рватися всюди, де тонко. А в Росії стало тонко всюди", - додав він.

Нагадаємо, рсійський президент Володимир Путін 21 вересня заявив про часткову мобілізацію в країні. Це призвело до початку наймасовіших від 24 лютого протестів в різних регіонах Росії. А ще почалася нова хвиля підпалів військкоматів і багатокілометрові черги на виїзд з РФ.

Мобілізація та військовий стан в Росії: як призов рашистів вплине на лінію фронту | Снєригьов

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