Кремлівське “перемир’я” на Різдво: понад 200 обстрілів по Гуляйполю (фото)

Під час оголошеного Кремлем режиму припинення вогню у Запорізькій області поліцейські зареєстрували 13 повідомлень про зруйновані домівки внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомили в поліції Запорізької області, постраждало житло мирних мешканців у Пологівському та Василівському районах.

“Також пошкоджені складські приміщення та магазини. Інформації про поранених не надходило”, - уточнили у пресслужбі поліції.

Під ворожим вогнем опинилися Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Ольгівське, Малинівка, Лугівське, Цвіткове, Степногірськ, Павлівка, Плавні, Малі Щербаки, Кам'янське, Степове.

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Зокрема, у Гуляйполі впродовж доби відбулося понад двісті влучань по території міста. Росіяни гатили з танків, мінометів, застосовували реактивні системи залпового вогню. Найбільших уражень зазнали жителі районного центру. Пошкоджено як житловий фонд, так і місцеву цивільну інфраструктуру.

У Степногірську ворожі “Гради” пошкодили склади на місцевому підприємстві. А в селі Павлівка, розташованому неподалік міста, вогнем російських загарбників пошкоджено приватний будинок.

“Скоєні військовими РФ злочини задокументовані правоохоронцями в рамках ст. 438 “Порушення законів та звичаїв війни” КК України. За кожним фактом збройної агресії відкриті кримінальні провадження”, - повідомили поліцейські.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони РФ Сергію Шойгу про припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні на Різдво. Згодом представниця Міноборони США Лора Купер повідомила, що окупанти в Україні не припиняли бойових дій.

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