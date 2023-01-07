Кремлівське “перемир’я” на Різдво: понад 200 обстрілів по Гуляйполю (фото)

Поліцейські на Запоріжжі задокументували наслідки “різдвяного перемир’я”, ініційованого окупантами
Під час оголошеного Кремлем режиму припинення вогню у Запорізькій області поліцейські зареєстрували 13 повідомлень про зруйновані домівки внаслідок ворожих обстрілів.
Як повідомили в поліції Запорізької області, постраждало житло мирних мешканців у Пологівському та Василівському районах.
“Також пошкоджені складські приміщення та магазини. Інформації про поранених не надходило”, - уточнили у пресслужбі поліції.
Під ворожим вогнем опинилися Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Ольгівське, Малинівка, Лугівське, Цвіткове, Степногірськ, Павлівка, Плавні, Малі Щербаки, Кам'янське, Степове.
Зокрема, у Гуляйполі впродовж доби відбулося понад двісті влучань по території міста. Росіяни гатили з танків, мінометів, застосовували реактивні системи залпового вогню. Найбільших уражень зазнали жителі районного центру. Пошкоджено як житловий фонд, так і місцеву цивільну інфраструктуру.
У Степногірську ворожі “Гради” пошкодили склади на місцевому підприємстві. А в селі Павлівка, розташованому неподалік міста, вогнем російських загарбників пошкоджено приватний будинок.
“Скоєні військовими РФ злочини задокументовані правоохоронцями в рамках ст. 438 “Порушення законів та звичаїв війни” КК України. За кожним фактом збройної агресії відкриті кримінальні провадження”, - повідомили поліцейські.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони РФ Сергію Шойгу про припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні на Різдво. Згодом представниця Міноборони США Лора Купер повідомила, що окупанти в Україні не припиняли бойових дій.
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