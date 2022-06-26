"Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося": Арестович пригрозив Росії відповіддю за ракетний обстріл Києва

"Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося": Арестович пригрозив Росії відповіддю за ракетний обстріл Києва

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував сьогоднішній ракетний обстріл Києва росіянами.

Арестович пригрозив, що Україна відповість Росії за ракетний удар по житлових районах Києва, але це буде не по будинках мирних людей, як зробили путінські війська, а по командних пунктах.

Про це він написав у Facebook.

"Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирних, як ви. По командних пунктах", - заявив Арестович.

Нагадаємо, вранці 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, четверо поранених, серед яких 7-річна дівчинка.

Своєю чергою, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти намагаються похитнути впевненість українців у своїх силах, залякуючи ракетними ударами.

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