Кремлівські куратори ОРДЛО змушують вчителів проводити 1 вересня пропагандистську лекцію для школярів

Так званий документ є збіркою вигаданих подій, що суперечать не лише історичним фактам, а й здоровому глузду

Кремлівські куратори ОРДЛО підготували вказівки для вчителів з проведення 1 вересня пропагандистської лекції для школярів тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

Як зазначається, так званий документ є збіркою вигаданих подій, що суперечать не лише історичним фактам, а й здоровому глузду.

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"А саме: "Український історичний міф" вигадав Михайло Грушевський; Території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Луганської та Донецької областей, а також півострів Крим нібито завжди належали Росії; Українська мова є штучною та нав’язувалась людям силоміць; Захід прагне порушити стабільність Росії, проте "спецоперація" завершиться перемогою і звільненням від "терору бандерівців", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що псевдоісторична методичка спрямована на "промивку мізків" українським дітям та виховання їх в "русском духе", тому після звільнення окупованих територій Україна має докласти чимало зусиль, щоб поновити українську систему середньої та вищої освіти.

Нагадаємо, у Міносвіти розповіли, як планують розпочати навчальний рік у вересні.

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