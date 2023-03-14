"Кремлівські рупори в істериці": аналітикиня про петицію перейменування Росії на Московію

У Кремлі розпочалася істерика через пропозицію українського суспільства перейменувати Росію в Московію з історичних причин. Відповідну петицію оприлюднили на сайті президента України Володимира Зеленського ще в листопаді. Такі заяви не лише обурюють, але й похитують впевненість пропагандистів Кремля.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

За її словами, історичне коріння в назві Московія наявне.

"Адже існувало князівство Московське, навколо якого була Київська Русь. Відповідно якийсь час столицею Київської Русі був Київ, а потім все почало формуватися навколо Московського князівства. Тому я розумію, що з точки зору історичного контексту називати Росію Московією цілком можливо. Є назва формально юридична, а є назва ужиткова", - каже аналітикиня.

Вона продовжує, що в радянські часи у Сполучених Штатах більшість людей, які приїхали з Радянського Союзу, називали росіянами, незалежно від національності.

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"В цьому сенсі навіть коли назва “Russia” не відповідало юридичному найменуванню, у повсякденному вжитку англійською мовою вона часто використовувалася. Просто тому, що люди це так для себе розуміли. Чи може таке перейменування перекочувати в юридичне? На мій погляд, невідомо, в яких межах і з якою назвою вийде Росія з цієї війни. Цілком можливо, що це буде інша країна з іншою назвою", - пояснює Курносова.

Зокрема, йдеться про ті території, які розташовані на північному заході.

"Мені подобається назва «Північна країна» або «Нортленд». Мені здається, що кремлівські рупори досить нервово зараз реагують на всі історії стосовно центробіжних тенденцій всередині Росії, які швидкими темпами наростають. Я допускаю, що до моменту завершення війни певні території захочуть відділитися від Москви», - резюмує аналітикиня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розглянув та відповів на електронну петицію. Її авторка Валерія Шахворостова пропонує офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія", терміни "російський" на "московський", а "Російська Федерація" - на "Московська федерація".

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що петиція про можливе перейменування РФ на Московію є "свідченням спроби створення "анти-Росії".

На тлі гучної істерики росіян через петицію про перейменування Росії на Московію заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував змінити назву України.

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