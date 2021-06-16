Кремлівський куратор Донбасу висунув умову для участі США в переговорах щодо ОРДЛО

Козак допустив можливість приєднання США до перемовин щодо Донбасу.

Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є головним переговірником та куратором врегулювання ситуації на окупованому Донбасі, заявив, що США можуть брати участь в переговорах щодо Донбасу, але це залежить від їхньої позиції. Це можливо, якщо Вашингтон підтримуватиме прагматичний підхід до виконання "Мінських" угод.

Про це на саміті в Женеві, де зустрічаються Путін і Байден, заявив Дмитро Козак, пише ТАСС.

"Все залежить від позиції. Або ми в одній людській логіці намагаємося знайти відповіді на всі ті виклики, які є, тоді так. Якщо буде тверезий і прагматичний підхід до виконання "Мінських угод" - добре. Але, як кажуть, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця", - зазначив Козак.

Він стверджує, що, мовляв, Москва пропонувала Києву офіційно заявити Радбезу ООН про те, що його не влаштовує в "Мінських" угодах і внести свої пропозиції. Крім того, Козак зазначив, що загалом Вашингтон заявляє про прихильність "Мінським" угодами.

"Якщо йдеться про врегулювання конфлікту, будь ласка, ми за. Коли наші європейські колеги кажуть, що потрібно терміново знайти рішення, тому що зараз втрутяться в процес американці, ми говоримо: "Ласкаво просимо", - підсумував кремлівський куратор Донбасу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі формат ведення переговорів з Росією треба змінювати. Він наголосив на важливості оновлення Мінського переговорного процесу. На думку українського президента, "Мінськ" повинен бути гнучким. Також Зеленський підтримує залучення до мирних перемовин інших держав, що може сприяти швидшому завершенню війни на Донбасі.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зміна Мінських домовленостей, оновити які пропонує український президент Володимир Зеленський для врегулювання конфлікту на Сході, може привести до "різанини" на Донбасі.

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