Кремлю буде важче підтримувати схвалення війни серед населення: британська розвідка пояснила причину

На думку аналітиків Міноборони Британії, РФ навряд чи досягне значних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців.

У Росії спостерігається суттєве зменшення підтримки так званої "спеціальної військової операції" серед населення, і в подальшому через відсутність значних успіхів російській владі буде все важче домагатися згоди на її продовження.

Про це інформує Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

"Незалежне російське ЗМІ заявило про доступ до даних, зібраних Федеральною службою охорони Росії для внутрішнього використання. Ці дані свідчать про те, що 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, і лише 25% заявляють про підтримку продовження війни", - йдеться у повідомленні.

На думку аналітиків Міноборони Британії, ці результати узгоджуються з окремим опитуванням, проведеним у жовтні 2022 року, в якому 57% респондентів повідомили, що виступають за переговори. У квітні 2022 року близько 80% росіян заявляли про підтримку війни.

Попри зусилля російської влади, спрямовані на забезпечення повсюдного контролю над інформаційним середовищем, війна стає все більш відчутною для багатьох росіян після "часткової мобілізації", оголошеної у вересні 2022 року.

Оскільки Росія навряд чи досягне значних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, Кремлю, ймовірно, буде дедалі важче підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населення, вважають розвідники.

Раніше повідомлялося, що 74% росіян все ще підтримують війну проти України, проте більшість із них хотіли б мирних переговорів, свідчать результати соціологічного опитування російського "Левада-центру".

Трибунал для Путіна, воєнні злочини Росії та успіхи України – Дідьє Рейндерс

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