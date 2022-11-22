"Кремлю доведеться піти на умови": генерал пояснив, за яких умов Путін забере свої війська з усієї України

Росія може вивести свої війська з України і відступити навіть з Криму за умови істотних наступальних операцій ЗСУ і ефективної політичної підтримки країн-партнерів, зокрема і тиску третіх країн.

Про це сказав екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю OBOZREVATEL

За його словами, зараз дуже важливо, щоб наші партнери разом із успішними наступальними операціями українськиї армії діяли активно політично, використовуючи інтерес Росії зберегти свій режим.

"Кремлю доведеться піти на умови Заходу та вийти з Донецька, Луганська, а в перспективі і з Криму... Є перспектива симбіозу воєнних стратегічних успіхів та політичного тиску країн. Тоді під тиском наших військ відбувається звільнення більшості окупованих територій, а потім повний відхід росіян під тиском обставин – як внутрішніх військових, так і зовнішніх", - сказав Маломуж.

Водночас, він пояснив, що наразі не можна говорити про конкретні наступальні дії, але у військових є можливість провести дуже успішні удари, наприклад, із Запорізького, Херсонського чи Луганського напрямків.

Маломуж каже, що це дозволить розпочати широкомасштабну наступальну операцію та звільняти території півдня країни аж до незаконно анексованого українського Криму, а також сходу.

"Насамперед перспектива звільнення територій, включно з Донецькою, Луганською областями та Кримом, – це, звичайно, успішне проведення тактичної, а далі й стратегічної наступальної операції. Вони мають бути забезпечені за рахунок нестандартних дій – проведення не лобових, а флангових наступальних ударів, проведення комплексу заходів щодо знищення живої сили та техніки противника, особливо тієї, що була перекинута з правого берега Дніпра... Нейтралізувавши всі тили, вогневі засоби, штаби противника і одночасно розпочавши масштабні операції у певних регіонах, ми створимо передумови для звільнення територій", - пояснив генерал.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Україна може звільнити Крим вже до кінця грудня, а вся війна з Росією може закінчитися до весни.

Водночас очільник Офісу президента Андрій Єрмак заперечив цю думку. Він вважає, що навряд чи війна в Україні закінчиться навесні 2023 року. Єрмак пояснив, що не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресоркою Росією, але це точно станеться.

"Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, — це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним", - прокоментував Єрмак прогноз Гаврилова.

Своєю чергою к ерівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов припускає, що війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

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