Кремлю не подобається військова допомога Україні: Пєсков пригрозив затягуванням війни

В Росії заявили про тривалу війну проти України.
Речник російського президента Дмитро Пєсков знову вдався до погроз через постачання Україні британських танків Challenger 2. Він заявив, що нові поставки лише "затягнуть" війну і спричинять біди.
Заяву Пєскова цитують пропагандистські ЗМІ РФ.
Сприймаємо дуже негативно (постачання танків, - ред.). Тут ми не приховуємо нашого відношення. Велика Британія, інші європейські країни – Польща і т. д., які зараз говорять про свої наміри влаштувати новий виток з постачання нового, досконалішого технологічно військового обладнання для України – не здатні змінити ситуацію на місці. Вони повинні це зрозуміти. Вони здатні затягнути всю ситуацію, завдати більше бід державі Україна", - сказав він.
Танки Challenger 2 для України
9 січня з'явилася неофіційна інформація, що Велика Британія вперше від початку війни в Україні розглядає можливість постачання Києву танків Challenger 2.
Танки Challenger 2 перебувають на озброєнні британської армії від 1994 року. Один танк важить 62,5 тонни та озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою. Ці танки застосовувалися під час бойових дій у Косові та Іраку. Наразі підрозділ Challenger перебуває в Естонії в рамках місії НАТО в Східній Європі зі стримування російської агресії.
У суботу, 15 січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив передавання Україні 14 танків Challenger 2.
Згодом уряд Великої Британії підтвердив плани передати Україні не лише танки, а й близько 30 самохідних артилерійських установок.
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