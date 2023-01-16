Кремлю не подобається військова допомога Україні: Пєсков пригрозив затягуванням війни

Речник російського президента Дмитро Пєсков знову вдався до погроз через постачання Україні британських танків Challenger 2. Він заявив, що нові поставки лише "затягнуть" війну і спричинять біди.

Заяву Пєскова цитують пропагандистські ЗМІ РФ.

Сприймаємо дуже негативно (постачання танків, - ред.). Тут ми не приховуємо нашого відношення. Велика Британія, інші європейські країни – Польща і т. д., які зараз говорять про свої наміри влаштувати новий виток з постачання нового, досконалішого технологічно військового обладнання для України – не здатні змінити ситуацію на місці. Вони повинні це зрозуміти. Вони здатні затягнути всю ситуацію, завдати більше бід державі Україна", - сказав він.

Танки Challenger 2 для України

9 січня з'явилася неофіційна інформація, що Велика Британія вперше від початку війни в Україні розглядає можливість постачання Києву танків Challenger 2.

Танки Challenger 2 перебувають на озброєнні британської армії від 1994 року. Один танк важить 62,5 тонни та озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою. Ці танки застосовувалися під час бойових дій у Косові та Іраку. Наразі підрозділ Challenger перебуває в Естонії в рамках місії НАТО в Східній Європі зі стримування російської агресії.

У суботу, 15 січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив передавання Україні 14 танків Challenger 2.

Згодом уряд Великої Британії підтвердив плани передати Україні не лише танки, а й близько 30 самохідних артилерійських установок.

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