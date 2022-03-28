Кремлю необхідно фіксувати хоч якусь перемогу: у РНБО пояснили можливий "референдум" в ОРДЛО

Росія поширює наратив про проведення референдуму на територіях ОРДЛО.

Риторика пропагандистських медіат Росії вчергове змінилася.

Центр протидії дезінформації при РНБО України фіксує чергову маніпуляцію ворога.



«Росія поширює наратив про проведення референдуму на територіях ОРДЛО щодо входження до складу рф. Публічно заявляють про це поки що ватажки ТОТ та депутати Держдуми, хоча зрозуміло, що така ініціатива без згоди путіна неможлива», - йдеться в повідомленні.

Як змінилася риторика РФ:

21.02 путін наголосив, що про приєднання ОРДЛО до Росії не йдеться;

З 24.02 в Україні триває «спецоперація» з метою «денацифікації» та «демілітаризації» держави;

23.03 керівництво Генштабу збройних сил Росії «забуло» про «денацифікацію» та «демілітаризацію» і проголосило основною метою «спецоперації» визволення Донбасу;

26.03 в ОРДЛО заговорили про «референдум».

«Ці факти можуть свідчити про те, що референдум - це спроба показати населенню росії хоч якийсь результат «спецоперації», адже план з «денацифікації» призвів до «нацифікації» всього населення України. Кремль опинився у патовій ситуації і йому необхідно фіксувати хоч якусь «перемогу», - розповіли в РНБО.

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