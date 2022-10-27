Кремлю стає дедалі важче ізолювати російське суспільство від наслідків війни – британська розвідка

Більш активне залучення регіональних чиновників у систему нацбезпеки Росії спрямоване на те, щоб відвернути увагу критики громадськості від центрального керівництва.

Кремль перебуває під громадським тиском через війну проти України. Відповідальність намагаються перекласти на регіональну владу.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці нагадали, що прем'єр Росії Михайло Мішустін заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" в регіонах Росії. Це було за указом президента Росії Володимира Путіна про запровадження нового режиму рівнів небезпеки.

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У британській розвідці вважають, що цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної взаємодії губернаторів із системою національної безпеки РФ.

"Більш широка участь регіональних чиновників, ймовірно, частково спрямована на те, щоб відволікти громадськість від критики національного керівництва. Кремль застосовував подібний підхід під час кризи COVID-19. Проте Кремлю буде складніше ізолювати російське суспільство від наслідків "спеціальної військової операції" в Україні", - йдеться у повідомленні відомства.

Раніше стало відомо, що в оточенні Путіна назрів конфлікт. Невдачі у війні з Україною змушують окупантів вигадувати виправдання і шукати "стрілочників". Глава Чечні Рамзан Кадиров і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відкрито звинуватили у провалах керівництво Міноборони і Генштабу РФ. Путін ніяк не коментує закиди на адресу Сергія Шойгу та Валерія Герасимова, тим часом експерти не виключають змін у керівництві російської армії.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що критика часткової мобілізації та провали на фронті змушують Путіна покласти відповідальність на міністра оборони Сергія Шойгу.

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