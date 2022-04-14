Крейсер "Москва" поки став найдорожчою військовою технікою, яку підбили ЗСУ: яка його вартість

Крейсер "Москва" поки став найдорожчою військовою технікою, яку підбили ЗСУ: яка його вартість

Другим за вартістю є великий десантний літак Іл-76.

Ракетний крейсер "Москва" став найдорожчою військовою технікою, яку підбили Збройні сили України. Його вартість оцінюється в 750 млн доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Також видання склало рейтинг іншої військової техніки. Зокрема, Росії дорого обійшовся великий десантний літак Іл-76. Його вартість – $86 млн. Загалом, українська армія знищила 160 літаків на $3,8 млрд.

Фото: Forbes

Після Іл-26 за оціночною вартістю йшов великий десантний корабель "Саратов" – $75 млн. Його українські захисники підбили 24 березня. Цей бойовий корабель РФ першим зайшов до окупованого порту й доставив техніку окупантів, включаючи бойові броньовані машини. Він також брав участь в анексії Криму в 2014 році.

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва", флагмані чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун", повідомляє офіційний Київ. Після цього корабель почав тонути. Натомість росіяни стверджують, що, мовляв, на крейсері вибухнув боєприпас.

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