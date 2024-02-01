Крейсере “Москва”, не сумуй: в ГУР повідомили про знищення великого ракетного катера РФ (відео)

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер “Івановєц” Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє ГУР.

Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

“Івановєц” на дні: нова спецоперація ГУР

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Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― “Івановєц” дав крен на корму і затонув.

Вартість втраченого Росією корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав перелік кораблів Чорноморського флоту, які Росія втратила від 24 лютого 2022 року.

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