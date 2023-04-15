Крики та поранені люди: поліція показала моторошні кадри перших хвилин обстрілу Слов'янська

Російські терористи 14 квітня запустили по житлових будинка Слов'янська Донецької області ракети С-300. Поліція зафіксувала моторошні кадри перших хвилин обстрілу.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

На відео видно, як перелякані жінки та літні люди намагаються заховатись від ракетних ударів російських терористів по житлових будинках.

Згодом патрульні кинулись на порятунок жителям багатоповерхівок, які цинічно обстріляла Росія. Вони виводять зі зруйнованих будинків людей, яким вдалось вивести та розбирають завали, щоб врятувати поранених.

"Нагрудні камери патрульних зафіксували перші хвилини обстрілу росіянами спального району Слов’янська вчора. Опинившись в епіцентрі трагедії, патрульні кинулися на допомогу постраждалим. Наразі відомо про 11 загиблих, серед них — дворічна дитина. Ще 21 людина отримала поранення", - йдеться у повідомленні.

Ракетний обстріл Слов'янська 14 квітня

14 квітня російські терористи запустили кілька ракет С-300 по житлових будинках в Слов'янську. Було пошкоджено або зруйновано щонайменше 5 багатоповерхівок.

Відомо, що на місці трагедії загинуло 11 людей, ще 21 особа отримала поранення.

Серед загиблих є 2-річний хлопчик, родина якого недавно повернулась з евакуації. Батько хлопчика і досі перебуває під завалами.

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