Крикнула "Азов-сила" і спалила авто начальника Генштабу ЗС РФ: родичі кажуть, що жінку загіпнотизувала СБУ

В Росії звинувачують СБУ у тому, що її фахівці гіпнотизують росіян.

Як приклад наводиться випадок з підпалом авто заступника начальника Генштабу ЗС РФ.

Про це повідомляє телеграм-канал Shot.

Історія з підпалом BMW X6 заступника начальника російського Генштабу Євгенія Секретарева обростає новими подробицями. На місці того дня затримали 65-річну пенсіонерку. Перед тим як спалити авто, вона викрикнула: "Азов - сила".

Телеграм-канал Shot стверджує, що поговорив із зятем жінки.Той заявив, що його тещу загіпнотизувала СБУ. За кілька днів до "акції" вона, за його словами, дивно себе поводила.

Сам зять пенсіонерки також говорить, що співробітники СБУ шантажували в чаті WhatsApp.

Нагадаємо, що у Москві згоріло авто BMW X6 заступника начальника управління Генштабу збройних сил Росії Євгена Секретарьова. Підпалити авто могла жінка, яка заявила, що виступає проти війни в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.