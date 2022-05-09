Крилаті ракети та безпілотники: українські військові знищили 10 повітряних цілей окупантів

Українська авіація продовжує завдавати удари російським окупантам.

За минулу добу українські військові знищили 10 повітряних цілей окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом, вчора, 8 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України було ліквідовано п’ять безпілотних літальних апаратів: чотири "Орлан-10", один "Форпост" та три крилаті ракети. Ще два "Орлан-10" знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

"Ударна авіація Повітряних Сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби, 8 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили чотири атаки. Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь.

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