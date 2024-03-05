Крим атакували дрони: у Мережі повідомляють про затоплення корабля "Сергей Котов"

В ніч проти 5 березня жителі Кримського півострова чули вибухи на південному узбережжі та біля Кримського мосту.

Повідомлялося, що тимчасово окуповану територію атакували морські та повітряні безпілотники. Можливими цілями міг бути Кримський міст та патрульний катер "Сергей Котов".

Російське військове командування повідомило про атаку безпілотників на об'єкти ЗС РФ у Бєлгородській області. Вказали, що начебто було збито три дрони. Про Крим у ранковому звіті не згадали.

Блогер та журналіст Денис Казанський написав наступне: "Вночі в районі Керчі як крок доброї волі пішов на дно російський патрульний корабель "Сергій Котов. Екіпаж корабля складав до 80 осіб, про його долю Z-канали поки не повідомляють".

Однак пропагандистський Telegram-канал "Рыбарь" стверджував, що Кримський півострів опинився під атакою БПЛА, які били з повітря та моря. За його оцінками, під загрозою були військові об'єкти РФ в Керчі, Феодосії та Кримський міст. Автор припускає, що ціллю також міг бути патрульний катер "Сергей Котов".

Видання "Обозреватель" з посиланням на джерела пише, що у ГУР підтвердили знищення корабля "Сергій Котов" ударом по Криму.

"Вибух був настільки сильний, що корабель знищений і про відновлення не може йти мова. Доля екіпажу уточнюється", - пише видання.

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованої Керчі повідомляли про гучні вибухи над містом.

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