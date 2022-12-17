"Крим буде повернутий": Данілов заявив, що окопи не допоможуть окупантам

Якщо потрібно буде за півострів воювати, то Україна воюватиме, зазначив секретар РНБО.

Вириті в окупованому Криму окопи точно не допоможуть Росії та її військам, а півострів повернеться під контроль України.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомляє "Крим.Реалії".

"Я можу сказати: вони (окопи – ред.) їм (Росії – ред.) точно не допоможуть. Крим буде повернутий і повернутий обов'язково – у той спосіб, яким вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо, і ні в кого питати не будемо", – сказав Данілов.

Також читайте Коли ЗСУ звільнять Крим та чи застосує Путін ядерну зброю - прогноз політолога Фукуями

"Це наша земля, і вона має бути повернена додому", – наголосив він.

Щодо громадян Росії, які перебралися жити на до Криму після його анексії, то секретар РНБО сказав, що "вони легко приїхали та легко поїдуть".

"Це наша земля. Вони мають жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, де жили наші громадяни, то як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти", – сказав Данілов.

Нагадаємо, напередодні українська розвідка повідомила, що загарбники в Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, бо бояться висадження українського десанту. Так, у Сакському районі окупанти облаштували мережу мінних загороджень, окопів і траншей.

Як пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, російські війська вдаються до цього, бо розуміють, що після звільнення лівобережної Херсонщини та Запорізької області розпочнеться деокупація Криму.

В окупованому Криму та двох російських містах – нова порція "бавовни"

Читайте також: