"Крим – це пастка для росіян": експерт пояснив, як змусити окупантів тікати з півострова

Експерт впевнено заявляє, що звільнення Криму і втеча звідти росіян - не така вже недосяжна мета, як здається наразі.

Крим став для російських окупантів пасткою, про що свідчать недавні удари по Кримському мосту, мостах біля Чонгара та Генічеська.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан "24 каналу".

"Крим для росіян – це пастка, мішок, котел. Як завгодно можна називати. Це загибле місце для будь-якої армії, яка намагається протистояти армії, що наступає з материка. Варіантів втриматися з військової точки зору там немає ніяких", – запевняє Світан.

Черговий "жест доброї волі"

На його думку, як тільки Сили оборони переб'ють Кримський міст, вийдуть до Армянська, знищать Чонгарський міст та триматимуть під вогневим контролем вихід з Арабатської стрілки, то у росіян знайдеться лише один вихід – "жест доброї волі" і тікати до Росії вплав.

Кримський міст після удару 17 липня / Фото: Associated Press

"Як тільки ми почнемо форсування Дніпра, пройдемо 20 – 30 кілометрів у сторону Азовського узбережжя, російське командування прийме рішення про виведення військ з котла, який намічається поблизу Мелітополя, Токмака або Енергодара", – вважає Світан.

Експерт припускає, що росіяни перекинуть ці війська, щоб спробувати закріпитися на Донбасі.

Скільки РФ зможе обороняти Крим

За словами Світана, аби повністю вибити окупантів з урахуванням підвозу боєприпасів потрібно півтора – два місяці, щоб окупанти ухвалили рішення про вихід з території Кримського півострова. Достатня кількість авіації могла б пришвидшити звільнення півострова, підсумував експерт.

Як РФ тікатиме з Криму

На думку Світана, російська армія тікатиме з півострова на поромах або великих десантних кораблях. Льотчики виведуть усю авіацію. Натомість сухопутні війська ймовірно кинуть на "загибель", аби затримати Сили оборони.

"Вони розуміють, що тоді нам потрібно буде кілька місяців зачищати Крим, щоб потім вийти у сторону Донбасу. Тому вони можуть вдатися до такої операції – кинути росіян в Криму", –припустив Світан.

Нагадаємо, що 6 серпня ЗСУ завдали ударів по мосту, який зʼєднує окуповані Генічеськ та Арабатську стрілку, та мосту біля Чонгара.

А в ніч на 17 липня на Кримському мості пролунали вибухи. У ГУР заявили, що українська розвідка не підтверджує та не спростовує причетності до цього вибуху.

Читайте також: