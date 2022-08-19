“Крим — це Україна”: США підтримують удари ЗСУ по окупованому півострові

У Білому домі не заперечують проти застосування зброї, яку отримує Україна, для завдання ударів по російських військових об’єктах на території окупованого Криму.

США допускають можливість використання зброї, що поставляється Києву, для проведення атак на території Криму для самооборони.

Таку позицію висловив високопоставлений представник американської адміністрації, повідомляє видання Politico.

За словами неназваного представника Білого дому, США підтримують удари по Криму, якщо Київ вважатиме їх необхідними. Він підкреслив, що прийняття рішень командуванням ЗСУ щодо застосування зброї на суверенній українській території за визначенням є самообороною.

“Крим – це Україна”, - додав чиновник.

Нагадаємо, у четвер, 18 серпня, у тимчасово окупованому Криму повідомили про потужні вибухи у районі російської авіабази "Бельбек".

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