Крим – через 50 років: колишній генерал НАТО назвав, що потрібно для перемир'я з РФ

'Як компроміс він назвав можливість відмови Зеленського від вимоги негайного звільнення Криму.

Колишній генерал Бундесверу та НАТО Ганс-Лотар Домрезе заявив, що досягти прийнятного для рішення щодо війни буде важко як Росії, так і Україні. В якості компромісу зі сторони України генерал називає питання Криму.

Про це інформує Zeit.

Домрезе наголосив, що досягнення перемир'я можливе лише за умови, що воно буде прийнятним для обох сторін, "навіть якщо Путін хотів би отримати всю Україну, а Зеленський хотів би звільнити всю Україну".

Також читайте Коли Україна звільнить Крим: у США надали прогноз

Як компроміс він назвав можливість відмови Зеленського від вимоги негайного звільнення Криму. Натомість генерал пропонує домовитися про перехідний період на 50 років. Як приклад Домрезе навів ситуацію з поверненням Гонконгу під контроль Китаю.

Ганс-Лотар Домрезе припустив, що припинення вогню в Україні настане наприкінці 2023 року.

Експерт Німецького товариства зовнішньої політики з Росії та питань безпеки Андраш Рач (Andras Racs) також прогнозує, що між Україною та Росією відбудуться влітку і до кінця року призведуть до угоди про припинення вогню.

На його думку, Путін не захоче вести інтенсивну війну до або під час майбутніх президентських виборів у 2024 році. Рач очікує, що Росія захоче знизити інтенсивність бойових дій протягом року. Зокрема тому, що є "проблеми з постачанням російської армії, які, ймовірно, посиляться влітку".

Коли закіниться війна

Раніше ТСН.ua зібрав прогнози експертів, а також українських та іноземних високопосадовців і політиків щодо розвитку подій наступного року.

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексміністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що у 2023 році ЗСУ не зможуть звільнити всі окуповані території. Для цього потрібно мінімум 2-3 роки.

Військовий експерт Олег Жданов не виключає варіанту "нескінченної війни" з Росією.

Російський правозахисник Марк Фейгін натомість вважає, що 2023 року війна, з високою ймовірністю, закінчиться поразкою РФ.