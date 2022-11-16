Крим дедалі більше стає схожим на пастку для Росії: Годжес пояснив чому

Через українську військову кампанію в Росії звужуються можливості підтримувати свої війська.

Екскомандувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що окупований Крим стає дедалі більше схожим на пастку для Росії.

Про це Годжес розповів в інтерв'ю НВ.

"Українське командування веде дуже професійну військову кампанію, яка постійно звужує можливості РФ підтримувати свої військові угруповання, тому, наприклад, Крим дедалі більше стає схожим на пастку для Росії", – пояснив генерал-лейтенант.

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Він також звернув увагу на те, що після пошкодження Кримського мосту в Росії в рази знизилася можливість підтримувати свою армію на півдні України.

"Всі інші способи забезпечення армії по землі через Ростов, берегом Азовського моря до Маріуполя, а потім на південь і до Криму дуже ризиковані, тривалі, до того ж звужені до однієї, по факту, дороги", – пояснив Годжес.

Він додав, що водночас підкріплення має вимірюватися у тисячах бійців свіжого контингенту та ресурсах, необхідних як для війни, так і для утримання цивільних на окупованих територіях.

"Звісно, щось вони (росіяни – ред.) можуть доставити кораблями, але все це дуже ненадійно", – зазначив екскомандувач військами США в Європі.

Нагадаємо, раніше Годжес заявив, що Україна може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року, а після того розпочнеться звільнення Криму.

Видання Financial Times писало, що після звільнення Херсона українські військові зможуть взяти під вогневий контроль три важливі дороги, зокрема до Криму, звідки окупанти постачають техніку та боєприпаси.

Зауважимо, 9 листопада стало відомо, що російські загарбники риють окопи на півночі Криму. Проте радник Офісу президента України Олексій Арестович переконаний, що це не допоможе ворогу.

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