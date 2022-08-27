"Крим має "сакральне" значення, за нього готові будуть боротися навіть російські опозиціонери" - Бабченко

Тимчасово окупований півострів Крим має "сакральне" значення для росіян, за нього в Росії готові будуть боротися навіть опозиціонери.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів воєнний журналіст Аркадій Бабченко.

"Крим – це сакральна земля для росіян. Не в тому сенсі, що вона аж якась сакральна у їхній Росії. Ні. От Крим для них – це невід'ємна частина Росії. І напад на Крим вони сприйматимуть як напад на Росію. Напад на Крим для них буде тим самим, що напад на Бєлгород, на Пітер або на матінку-Москву", – вважає Бабченко.

За словами журналіста, ракетні удари по Криму, найімовірніше, не зумовлять різкої реакції в російському суспільстві. Але це, ймовірно, суттєво підвищить ризик застосування Росією ядерної зброї.

"У разі сухопутної операції ми знову повертаємося до питання, а чи застосує Путін ядерну зброю. Ось тут це питання виникає з новою силою. І я думаю, що ймовірність цього підвищується дуже-дуже сильно. Тому що за Крим вони дійсно будуть готові воювати вже всі. Вони будуть готові віддати Донбас, вони кажуть, що "треба подружитися з Україною, піти з України, треба вивести звідти війська, те, що ми коїли в Бучі, – це погано", але за Крим вони готові воюватимуть справді всі. Надягнуть шинель, і, якщо в похід труба покличе, – всі як один. Усі ліберали, опозиціонери", – сказав журналіст.

Він припустив, що за Крим боротиметься навіть російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває в колонії суворого режиму.

Бабченко наголосив, що для росіян Крим – "єдина точка біфуркації". Втрату, наприклад, Херсона, на його думку, російська влада навіть не стане населенню пояснювати.

"Донбас – вони можуть віддати, програти, піти звідти. Це їх не колише абсолютно. Чує кішка, чиє м'ясо з'їла. Так? – не вийшло – пішли. Та й чорт із ним. Розмови про захист російських людей... Ну, не смішіть мене. А от Крим – це для них сакральне. До того ж для всіх", - резюмував воєнний журналіст.

Нагадаємо, після "бавовни" у Криму Росія боїться нових ударів по військових об'єктах, розташованих на анексованому півострові. Для цього вона почала виводити свою авіацію з Криму.

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