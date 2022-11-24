Крим може стати природним котлом для окупантів: експерт описав розташування півострова

На думку Віктора Ягуна, відійти з Криму і врятуватися загарбникаам буде дуже складно.
Тимчасово окупований півострів стане природним котлом для російської армії. Усім військам, які туди заходили, не вдавалося нормально залишити Крим.
Про це сказав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі "24 каналу".
За словами Ягуна, більш-менш нормально вивести свої війська спромоглися лише німецька та румунська армії. Можливо, у них була гарно налагоджена логістика. Попри усі втрати, вони гідно вийшли з Криму 1944 року.
"Якщо згадати громадянську війну, коли біла гвардія з зальотами виходила, і коли туди українські війська заходили під керівництвом Болбочана, і в 1941 році, коли радянська армія кинула своїх бійців у Керчі та Севастополі – усе це відбувалося саме таким чином", – пояснив генерал-майор запасу СБУ.
Ягун наголошує, що Крим – це справді котел, відійти й врятуватися загарбникам буде дуже складно.
"Логістики виводу військ, окрім Кримського мосту, немає. Якщо він буде зруйнований, вони (окупанти – ред.) просто залишаються у природному котлі. Незрозуміло, як звідти вибиратимуться росіяни. Однак це не має нас хвилювати, тому що головне завдання – повернути свою територію", – резюмував Віктор Ягун.
Нагадаємо, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ в Криму: будують оборонні смуги на підступах до півострова.
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