"Крим на нас чекає ще цього року": полковник ЗСУ в запасі дав несподіваний прогноз

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан вважає, що звільнення окупованого Криму розпочнеться ще до кінця 2022 року.

Про це він сказав у коментарі "Радіо НВ"

"Ми постійно бачимо у звітах нашого Генштабу те, що йде пропрацювання Каховки та Нової Каховки армійською артою. А це говорить про те, що готуються певні дії із зачистки агломерації. Від Нової Каховки до Армянська, до Криму трохи більше ніж 70 км, один танковий перехід. Крим на нас чекає. І Крим на нас чекає ще цього року", - пояснив Світан.

Анексований Крим: що відомо

Росія 2014 року незаконно анексувала український Крим та провела там фейковий "референдум" за приєднання до свого складу. Україна всі ці роки прагнула повернути півострів дипломатичним шляхом, проте Росія 24 лютого почала повномасштабну війну. Тоді вперше заговорили про звільнення Криму військовим шляхом.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що окупований Крим буде звільнений військовим шляхом. Станеться це 2023 року. Президент Зеленський у грудні повідомив, що ЗСУ поки не розробляють операцій із звільнення Криму, проте українці хочуть повернути незаконно анексовані території.

Раніше військовий експерт Роман Світан пояснював, що Крим стане суцільною зоною бойових дій, оскільки росіяни просто так не повернуть українську територію.

Читайте також: