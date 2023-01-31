"Крим нам повернуть": Буданов повідомив імовірні терміни звільнення окупованого півострова

Буданов переконаний, що Путін говорить про ядерний удар, бо це його тактика лякання.

Україна має зробити все, щоб деокупувати незаконно анексований Росією український Крим до літа 2023 року.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю Washington Post.

"Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому", – висловився Буданов.

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Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що захід українських військ до окупованого Криму спонукатиме Путіна застосувати ядерну зброю, Буданов сказав: "Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться".

За словами начальника української розвідки, у разі якого Путін піде на ядерний удар, це призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду.

"Це тактика лякання. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії. І вони це дуже добре знають", – заявив Буданов.

Нагадаємо, колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що тимчасово захоплений Росією Крим є вирішальним полем битви у війні. Україна не буде в безпеці, доки Росія контролює цей півострів.

За даними заступника начальника ГУР Міноборони генерал Вадима Скібіцького, російські загарбники готуються до оборони в окупованому Криму і проводять фортифікаційні роботи.

Раніше у Кримській правозахисній групі повідомили, що від 2014 року анексований півострів росіяни готували як плацдарм для нападу на Україну. Після анексії українського півострову окупаційна влада почала будувати військову інфраструктуру та проводити призовні компанії.

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