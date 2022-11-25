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Крим стане наступною стадією війни: експерт пояснив, коли ЗСУ зможуть зайти на півострів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Крим стане наступною стадією війни: експерт пояснив, коли ЗСУ зможуть зайти на півострів

Фото: Associated Press

Найгарячішою точкою на фронті залишається Донбас, але не менш важливий напрямок - Кримський. 

Повернення Криму Україною стане наступною стадією у війні. Перепоною для нас зараз там є Чорноморський флот.

Про це в коментарі виданню Gazeta.ua розповів військовий експерт Ігор Козій.

За його словами, окрім ситуації на Донеччині та Луганщині варто також стежити за тим, що відбувається в Криму і на півночі України. Найгарячішою точкою на фронті залишається Донбас - росіяни наступають та намагаються проводити наступальні дії на  Луганщині. Проте отпор їм дають українські військові.

Проте і в Криму готуються майбутні операції.

"Це буде наступна стадія. Сьогодні перепоною для нас на півострові є Чорноморський флот Росії. Вся інфраструктура побудована навколо нього. І нам треба знищувати російські кораблі, які є носіями ракет. Їх знищення означатиме, що Росія зможе лише плавати Чорним морем, але не зможе заподіювати шкоду. Також питання – чи має Росія резерви, які вона зараз готує. Також важливе питання з посиленням санкційного контролю. Насамперед щодо Ірану й комплектовання до їхніх дронів, які виготовляють у США та Європі. Треба сфокусуватися на цьому питанні", – наголосив військовий експерт.

Також він додав, що ймовірність наступу з півночі є. Проте наскільки вона реалістична -  залежить від  розвідувального й контррозвідувального товариств.

"Наскільки зараз ця загроза велика – складно сказати. Це знає лише обмежене коло осіб у державі", – підкреслив  Ігор Козій.

Нагадаємо, що рупор Кремля та прессекретар Путіна Пєсков здивований тим, які наміри Україна має щодо повернення Криму.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1165
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