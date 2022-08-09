"Сьогодні багато уваги до Криму": Зеленський прокоментував топтему дня

Президент певен: російська війна проти України почалася у Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням.

Президент Володимир Зеленський у контексті новин про серію потужних вибухів на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці запевнив, що Україна ніколи не відмовиться від Криму.

Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення увечері 9 серпня.

"Сьогодні багато уваги до тематики Криму. І це правильно. Бо Крим – український, і ми ніколи від нього не відмовимося", – запевнив Зеленський.

Президент нагадав, що саме з окупації Криму почалася російська війна проти України.

За його словами, РФ перетворила півострів з найкращого місця у Європі у найнебезпечніше.

"Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну. Війну. Можливо, історики колись визначать, скільки людей було вбито через використання Росією Криму для терору. Десятки тисяч? Сотні тисяч? Від України й Грузії до Сирії та більш віддалених регіонів", – зазначив глава держави.

Зеленський попередив, що присутність російських окупантів у Криму – це загроза для всієї Європи, Чорноморського регіону і глобальної стабільності.

"Не буде стабільного й тривалого миру і в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу", – пояснив він.

Президент певен: російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням.

"Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться. Але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

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