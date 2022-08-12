Крим – вже не безпечний тил: у розвідці Британії повідомили про падіння потужностей авіації РФ після вибухів

Внаслідок вибухів на військовому аеродрому "Саки" в Криму впали потужності російської морської авіації. Тож тепер РФ не вважатиме окупований півострів своїм "безпечним тилом".

Водночас аеродром може залишатися придатним для використання, попри вибухи.

Про це Міноборони Великої Британії повідомило в Мережі.

"Потужності морської авіації флоту РФ зараз значно погіршені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути розуміння загрози. Напевно, Крим нею не сприймається як безпечний тил", – йдеться в заяві відомства.

У британському Міноборони також зазначили, що хоча не відома причина вибухів на аеродромі, але зафіксовані на відео очевидців великі грибоподібні хмари можуть свідчити про результат детонації чотирьох незакритих складів боєприпасів.

У відомстві оцінили, що під час вибухів могли бути знищені або суттєво пошкоджені щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і три багатоцільових літаки Су-30 FLANKER.

"Аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації, попри розгром", – повідомили у британській розвідці.

Там також вважають, що втрата восьми бойових літаків – незначна частка від загального авіапарку, доступногоРосії для ведення війни. Проте здебільшого аеродром "Саки" використовувався як база для авіації Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, супутникові знімки свідчать, що щонайменше сім російських військових літаків було знищено після вибухів на аеродромі "Саки". Це може бути найбільшою втратою військової авіації РФ протягом одного дня від часів Другої світової війни.

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