"Крим є найважливішою частиною війни": Годжес закликав союзників надати Україні більше озброєння

Колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес закликав союзників надати Україні все необхідне озброєння, зокрема, й для того, щоб звільнити окупований Крим. Він наголосив, що президент РФ Володимир Путін не планує проводити переговори з Україною.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Крим є найважливішою частиною цієї війни. Ми не повинні давити на Україну погодитися на такі умови, при яких Росія контролюватиме Крим, а Україна ніколи не буде в безпеці, не зможе відбудувати свою економіку так довго, доки Росія окупуватиме Крим. Сполучені Штати і наші союзники повинні надавати усе необхідне для України, щоб звільнити Крим. Я вважаю, що це можливо і до кінця літа Крим може бути вільним, якщо ми надамо ті речі, які необхідні, наприклад, високоточну зброю дальнього радіусу дії", - зазначив він.

Бен Годжес також підкреслив, що винищувачі, зокрема, F-16 допоможуть не лише знищити транспортну мережу, ізолювати Крим, завдавати удари по російським базам у Криму, але вони також можуть допомагати наземним наступам українських Збройних сил, які, на його думку, почнуться наприкінці весни.

"Я вважаю, що пілотів потрібно почати тренувати вже зараз", - прокоментував Бен Годжес.

Генерал-лейтенант США також наголосив на важливості збільшити швидкість поставко зброї Україні.

"Щоб озброєння надходило Україні швидше, потрібно аби Адміністрація разом з Об’єднаним Королівством, Францією і Німеччиною визнали наступне: якщо ми хочемо, щоб Україна виграла, то маємо про це говорити. Коли з’являється ясність щодо стратегічного результату, то Україна отримає потрібну швидкість у поставках того, що необхідно", - резюмував він.

Нагадаємо, конгресмен США Майкл МакКол заявив, що у Вашингтоні зміщується імпульс у бік надсилання ракет далекого радіусу дії та винищувачів, яких хоче Київ.

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