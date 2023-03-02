"Крим є шалено вразливим": ізраїльський офіцер пояснив, чому окупанти вивозять звідти свої сім’ї

Левін зазначив, що Україна зараз втілює в життя свої плани з деокупації півдня держави.

Дислоковані в Перевальному (Крим) російські окупанти почали евакуювати свої сім'ї назад до РФ, адже добре розуміють, наскільки півострів є вразливим у межах українського звільнення півдня.

Про це розповів військовий аналітик та офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, повідомляє "24 канал".

Він зауважив – іноді цивільним може здаватися, що окупований росіянами Крим є потужною фортецею, але насправді це не так.

"Крим є шалено вразливим. Його можна ізолювати та з півострова перетворити на острів, що врешті й буде. Україна зараз реалізує свої плани з деокупації півдня", – зазначив аналітик.

Він додав, що відповідна глобальна та багаторівнева операція розпочалася ще 2022 року і триває зараз.

Левін звернув увагу, що російський Генштаб добре усвідомлює наявність в України плану щодо деокупації Криму. Тож через вразливість ворожих сил на півострові і Криму в цілому окупанти намагаються убезпечити свої родини.

"Росіяни чудово знають, що військові операції можуть тривати довго, як-от деокупація острова Зміїний тривала близько двох місяців або звільнення Херсона, яке почалося ще влітку, а завершилося наприкінці осені-початку зими. А можуть відбуватися миттєво – за лічені дні, як це відбувалося з Харківською областю, зокрема Балаклією та Ізюмом", – зауважив ізраїльський офіцер запасу.

Деокупація Криму

Нагадаємо, напередодні в різних куточках Криму прогриміла низка вибухів. Відповідні звуки чули жителі Ялти, Бахчисараю та передмістя Севастополя. Зокрема, в Бахчисараї вибухи лунали в районі військової частини.

В ОК "Південь" також інформували про активну підготовку України до звільнення своїх територій. Це розуміє і ворог, тому вже укріплюється у Криму: збільшив присутність, риє окопи та зводить фортифікаційні споруди.

Водночас у Силах оборони півдня анонсували, що за Крим не буде запеклих боїв, його звільнення відбуватиметься за іншим сценарієм.

Зауважимо, що свій план деокупації Криму разом з мапою представив екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес. На його думку, Україна спершу може обійтися без масштабної сухопутної операції, натомість завдавати ударів по військовій інфраструктурі ворога на півострові, зокрема – по Чорноморському флоту.

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