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Крим зазнав атаки БпЛА: окупаційна влада заявила про пошкоджені адміністративні будівлі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Крим зазнав атаки БпЛА: окупаційна влада заявила про пошкоджені адміністративні будівлі

У Криму пошкоджено 4 адміністративних будівлі

Загинула дівчинка-підліток, повідомляє місцева "влада".

У ніч проти четверга, 20 липня, тимчасово окупований Крим опинився під атакою БпЛА.

Про це повідомляє так званий "голова" півострова Сергій Аксьонов.

Він заявив, що внаслідок атаки БпЛА в одному з населених пунктів на північному заході Криму пошкоджено чотири адміністративні будівлі. Також, за його словами, загинула дівчинка-підліток.

Раніше ми повідомляли, що росіяни здійснили чергову масовану атаку України. Наразі відомо про 18 постраждалих, зокрема й 5 дітей, серед яких є немовля.

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Дата публікації
Перегляди
3495
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