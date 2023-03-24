Крим звільнити легше, ніж Донбас: Жданов прокоментував заяву генерала Годжеса щодо контрнаступу ЗСУ

За наявності ракет далекого радіусу дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас — наступного року або навіть раніше. Про це в коментарі "Укрінформу" сказав екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес.

В інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов зазначив, що в Україні про це казали раніше за Бена Годжеса.

"Дійсно, Крим набагато легше звільнити, ніж Донбас. Тому що Крим — це півострів. Все залежатиме від наявності озброєння з дальністю застосування від 150 до 300 км", — зазначив експерт.

Якщо Україна повертає Крим у статус півострова, а саме перебиває кримський міст як артерію постачання військового забезпечення РФ, далі за наявності таких ракет ЗСУ повторюють Херсонську операцію.

"Ми планомірно починаємо виносити всі військові об’єкти і будемо бити доти, доки не піднімуть білий прапор. А коли вони це зроблять, ми спокійно заходимо до Криму", — додав Жданов.

З Донбасом, за його словами, буде набагато складніше, причина цього — прямий кордон з РФ.

"Навіть якщо ми рознесемо залізницю, що для них найголовніше, основні автомобільні шляхи, залишаються ґрунтові дороги. На Іловайськ росіяни йшли колонами по ґрунтових дорогах і формували кільце навколо наших військ. Там може зіграти ключову роль саме ситуація, яка була в Харківській області. Повторимо ми її чи ні — важко спрогнозувати. Але ми будемо намагатися. Я маю на увазі каскадний обвал фронту", — повідомив Жданов.

За його словами, якщо є прориви оборони, і хоча б якась частина військ буде повернута в хаос і паніку та побіжить з позицій, це може викликати масову втечу та залишення позицій і техніки.

"Тоді ми виходимо на кордон. Щойно ми це робимо, нам одразу треба запрошувати офіційно іноземних спостерігачів і ставити біля кожного прикордонного стовпчика офіцера ОБСЄ", — додав він.

Нагадаємо, генерал США Бен Годжес напередодні показав план і карту звільнення Криму. Він заявив про необхідність надання Україні всього необхідного озброєння для того, щоб звільнити захоплений Крим.

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