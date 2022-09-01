Кримчан просять розпочати "оксамитовий сезон" на півострові: як це зробити

Для початку "оксамитового сезону" у Криму потрібні заявки мешканців окупованого півострова у "єВорог".
Кримчан просять приєднатися до якнайшвидшого звільнення українського півострова від росіян.
Про це інформують у Дії.
"Оксамитовий сезон у Криму не розпочнеться без ваших заявок у єВорог. Ви можете допомогти робити бавовну, надсилаючи в чатбот від Мінцифри інформацію про російські війська, техніку та колаборантів на півострові Крим", - сказано в повідомленні.
Яка саме інформація потрібна:
- дислокація або місця проживання окупантів із геопозицією
- розташування керівного складу ворожих військ
- маршрути переміщення техніки
- дані колаборантів, які перейшли на бік ворога
Щоб надіслати заявку в чатбот, потрібно перейти у "єВорог" ; авторизуватися в боті через застосунок Дія; написати, що саме бачили, і надіслати фото та геопозицію.
"Дбайте про власну безпеку. Радимо видаляти кадри з телефона та листування з "єВорогом". Чекаємо на ваші заявки. Крим — це Україна!", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, Зеленський звернувся із проханням до жителів окупованого півострова.
Нагадаємо, росіяни терміново вивозять з півдня награбоване українське зерно. Траса до Криму забита вантажівками.
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