Кримчан, яких незаконно призивають і відправляють на війну до України, закликають переходити на бік українців

Кримчан, яких незаконно призивають і відправляють на війну до України, закликають переходити на бік українців

Джемілєв зазначив, що напруженість у Криму дуже висока.

В анексованому Криму російські окупанти призивають місцевих і змушують їхати на фронт. До того ж кримчани бояться за своє майбутнє.

Про це сказав народний депутат, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів.

"У Криму масово призивають усіх чоловіків в армію, відправляють на фронт. Нас запитували: "Що нам робити?". Звісно, вони не хочуть у жодному разі воювати. Їх примусово відправляють туди. Домовляємось, що за можливості завдяки певним знакам вони перейдуть на нашу сторону", - зазначив він.

Джемілєв зазначив, що напруженість у Криму дуже висока. "Російськомовне населення, зокрема й те, яке 2014 року підтримувало окупантів, дуже стурбовані, вони вже давно не проросійські. Вони в страху, що буде далі", - додав лідер кримців.

Окрім того, він підтвердив, що саме на окупованому Криму стоять крематорії, куди доправляють вбитих в Україні військових і спалюють.