Криміналісти дістали із братської могили в Бучі розстріляні і обгорілі тіла родини, яка намагалась евакуюватись

Їхні погорілі тіла із машини дістали сусіди і поховали на території місцевої церкви.

Чергові факти геноциду в Бучі - російські військові під час окупації міста розстріляли родину Чикмарьових, яка намагалася втекти з міста на автомобілі. Колона ворожих БМП посеред вулиці атакувала цивільні автівки, в одній з яких сиділи дев'ятирічний Матвій та чотирьохрічний Клим. Діти та їхня мама загинули одразу. Батьку дивом вдалося врятуватися, йому ампутували ногу. Загиблих поховали сусіди на території бучанської церкви. Сьогодні їхні останки слідчі дістали для проведення розслідування злочинів російських окупантів.

Про це йдеться в ТСН.

На території бучанської церкви вже кілька днів поспіль розкопують та вивозять тіла розстріляних жителів. Трохи поодаль від великої братської могили стоїть дерев’яний хрест з іменами нашвидкуруч похованих тут людей. Через дорогу будинок в якому і жила родина Чикмарьових.

Бабуся Валентина останньою бачила своїх онуків та невістку живою. Жінка не хотіла відпускати дітей з дому, проте її не послухали. «Вісім днів сиділи в підвалі, а такі обстріли, що діти вже не витримували, а тут і світло виключили і вони вирішили їхати, рятувати дітей», - розповідає жінка.

Врятувати дітей так і не вдалося. Що робили російські окупанти із цивільними автівками весь світ побачив одразу після звільнення Бучі. Машини з людьми давили танками та розстрілювали заради розваги. Серед безжально знищених рашистами була і машина Чикмарьових.

Олександр був за кермом і йому неймовірно пощастило вижити, проте ногу врятувати не вдалося. Чоловік пригадує, автівка майже одразу загорілась, та дружина і діти вже були не живі. Чоловіку вдалося виповзти із авто.

Два тижні обгорілі тіла лежали посеред вулиці. Згодом сусіди ризикуючи власним життям зібрали у ковдру все, що залишилося від родини та поховали навпроти будинку. «Вони стріляли звідти. Тому тут усіх ховали, тут братська могила, а ми їх привезли окрему ямку викопали, закопали, хрестика підписали, все як потрібно», - каже місцева мешканка Надія.

Сьогодні родинне поховання довелося розкопати. Криміналісти та слідчі мають задокументувати та провести розслідування чергового злочину російських окупантів. Відсьогодні українським слідчим допомагатимуть французькі експерти. Міжнародні експертизи будуть вагомим доказом під час військових трибуналів.

«Міжнародні команди, які приїхали і будуть приїздити важливі для того, щоб світ бачив, що тут відбувається, щоб світ бачив, що Україна нічого не приховує. Щоб міжнародні експерти самі проводили ексгумацію і бачили фейки це, чи не фейки», - зазачає Ірина Венедіктова.

Пані Валентина тяжко зітхає. Кілька років тому вони тікали від російських куль та снарядів з Донбасу. Проте її родину «рускій мір» дістав тут, в колись мирному і затишному місті під Києвом. «Як мені тяжко без них. Вони кожен ранок прокидались і казали: «Доброго ранку, бабусю». Я не знаю як мені жить», - плаче бабуся вбитих дітей.

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