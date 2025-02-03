Кримінальний авторитет з Донбасу та агент ФСБ: чим відзначився Армен Саркісян, якого підірвали у Москві

У Москві 3 лютого внаслідок підриву загинув воєнний злочинець Армен Саркісян. Він належав до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича.

Хто такий був та чим займався Армен Саркісян – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про Саркісяна

Армен "Горлівський" Саркісян був одним із найвідоміших кримінальних авторитетів Донеччини. Народився у Горлівці 1978 року.

Під час окупації частини Донецької та Луганської областей російськими військами 2014 року перейшов на бік ворога. Очолював федерацію боксу так званої "ДНР". Перебував у розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Саркісян скеровував "тітушок" на Майдан у Києві. Ба більше, від 2022 року він обіймав "посаду" наглядача у в'язницях армії РФ, де відбувалися систематичні знущання з українських полонених.

За даними Нацполіції, 46-річний Саркісян брав участь у вербуванні в'язнів для війни проти України. Чоловік тривалий час переховувався на тимчасово окупованій території Донеччини, тісно співпрацюючи з ФСБ. Так званий "смотрящий" за тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей допомагав окупаційній владі створювати незаконні збройні формування з-поміж ув'язнених.

"Лідер злочинної групи перебував у міжнародному розшуку від 2014 року за організацію вбивств у центрі Києва", – повідомили правоохоронці.

У вересні 2022 року фігурант створив незаконне збройне формування на території Горлівки під назвою "АрБат". Його основу становили рецидивісти, які відбували свої терміни в тюрмах Донеччини за скоєння тяжких злочинів – вбивств та розбоїв.

"Окрім захоплення всього аграрного бізнесу східного й південного окупованих регіонів, виробничих підприємств, залякувань і тортур проукраїнських громадян, члени "АрБату" беруть активну участь у воєнних діях РФ проти України. За даними слідства, "АрБат" спочатку воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання штурмувало інші позиції Сил безпеки та оборони України", – деталізували у Нацполіції.

Крім того, за допомогою підконтрольних фірм Саркісян разом зі спільниками забезпечував збройні сили так званої "ДНР" матеріалами і обладнанням для будівництва захисних споруд, бліндажів та окопів, та задовольняв інші потреби окупантів на передовій.

У грудні 2024 року отримав підозру за статтями про добровільну участь у незаконних збройних формуваннях та допомогу державі-агресорці.

Нагадаємо, 3 лютого в елітному московському ЖК "Алые паруса" пролунав вибух. Попередньо, розірвалася граната у холі будинку на першому поверсі. Без жертв не минулося.

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