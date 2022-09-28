Кримським татарам роздали щонайменше 1500 повісток у рамках мобілізації до армії РФ

У тимчасово окупованому Криму після оголошення кремлівським диктатором Путіним "часткової" мобілізації в Росії роздали мінімум 1500 повісток представникам кримськотатарського народу.

Окупаційні сили в Криму роздали щонайменше 1500 повісток кримським татарам у місцях їхнього компактного проживання.

Про це заявила постійна представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева, пише Укрінформ.

"Нам відомо про щонайменше 1500 повісток, розданих кримським татарам. Це була масова роздача незаконно повісток у таких місцях компактного проживання кримських татар, як, наприклад, шостий, сьомий мікрорайони Бахчисараю, села Строганівка біля Сімферополя, Зуя, місто Саки, Азовське, Майське, села Добровської долини", - зазначила вона.

Ташева підкреслила, що кількість мобілізованих у Криму на даний момент невідома.

“Варто розрізняти роздачу повісток та мобілізацію. Це різні речі, тому що ми, як представники держави, правозахисні організації, адвокати радили нашим громадянам, навіть коли отримали повістку, не з’являтися до військкомату, виїжджати”, - зазначила вона.

Нагадаємо, що прокуратура АР Крим радить жителям окупованого півострова у разі призову до російської армії повідомляти про це відомству та не вчиняти злочинів проти України.