Кримський міст — аварійна конструкція, удари по ньому стали візитівкою СБУ, — Василь Малюк

Три успішні ураження Кримського мосту стали однією з візитівок СБУ і значно порушили військову логістику рашистів.

Голова СБУ Василь Малюк

Голова СБУ Василь Малюк

Про це голова Служби безпеки генерал-лейтенант Василь Малюк зазначив під час інтерв’ю телеканалу «Ми — Україна» в ефірі марафону «Єдині новини».

«Насправді у нас сотні реалізацій і кожна з них варта поваги та уваги. Але якщо потрібна якась яскрава візитівка, то це Кримський міст. Перший раз ми заходили з суші, вдруге — заходили по водному дзеркалу. І у 2025 році ми зайшли під водою. Було завдано серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим „бикам“. І, по суті, міст сьогодні функціонує в обмеженому режимі — по ньому рухаються вантажівки вагою не більше 5 тонн. Жодної військової логістики ворог там не переміщує. Тому, я б сказав, це така аварійна конструкція», — зазначив Василь Малюк.

За словами голови Служби безпеки, під час крайнього підводного ураження СБУ завдала по мосту два удари, кожен з яких мав потужність у 1,1 тонни в тротиловому еквіваленті.

При цьому, як наголосив генерал-лейтенант, українська спецслужба продовжує виконувати завдання верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського із припинення російського домінування в Чорному морі. Для цього розвиває напрямок морських дронів.

«Це вже не просто режим камікадзе. Це багатоцільові платформи. Це „авіаносці“: вони несуть на собі FPV, кулеметне озброєння. Вони повноцінно вступають у бій з ворожою авіацією, мінують і можуть робити ще багато всього іншого», — підкреслив Василь Малюк.

Відповідаючи на питання журналіста про загрозу власному життю, голова СБУ відповів, що після вдалих атак на Кримський міст та спецоперації «Павутина» став однією з топцілей для ворога.

«Вони взагалі над цим постійно працюють. Це їхній пріоритет. Ми це розуміємо. Тому з позиції безпеки я не можу розповідати всіх деталей, але в мене багато запасних командних пунктів. Зрозуміло, я постійно змінюю місця свого проживання. Вони не можуть дотягнутися диверсійно. Тому зараз вони ракетно-шахедним способом працюють. Утім, я взагалі від цього не переймаюся, мене тільки це мотивує. Я ж перед вами, сиджу, живий, здоровий, посміхаюся, все нормально», — підсумував Василь Малюк.

