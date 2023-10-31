"Кримський міст не витримує": Гуменюк розповіла про проблеми із логістикою в росіян

Логістика російських окупантів продовжує ускладнюватись та сповільнюватись. Зокрема, вони не можуть використовувати Кримський міст як логістичний маршрут, оскільки він не витримує навантажень.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона каже, що наразі основна мостова артерія постійно "на передиху".

"Навіть залізнична колія, яка нібито не пошкоджена, такий напружений графік витримувати не може. Саме тому цей міст вже не є головним логістичним маршрутом, їм доводиться використовувати і прокладати альтернативні шляхи, але вони довші, проблемні і частково під нашим вогневим контролем", - розповіла речниця.

Внаслідок чого логістика у ворога "кульгає".

Кримський міст

Представник ГУР Андрій Юсов пояснив, чому досі не вдалося знищити Керченський міст, яким окупанти доправляють техніку і особовий склад з РФ на окуповані території.

Тим часом росіяни застосовують найрізноманітніші засоби для захисту незаконного Кримського мосту, однак цього недостатньо для протидії українським морським дронам.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що громадяни Росії, які переїхали жити до окупованого Криму, мають негайно залишити півострів.

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