Кримський міст не витримує навантажень: логістика РФ уповільнена – Гуменюк

Наталя Гуменюк розповіла про логістичні проблеми армії РФ через пошкодження Кримського мосту.
Російські загарбники тренуються та намагаються вибудувати оборону, щоб вберегти Кримський міст від ударів ЗСУ. Проте міст не витримує навантажень – логістика окупантів уповільнена.
Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, у мосту "досить складна хвороба – він зайвий за діагнозом. Очевидно, вони намагаються зробити вигляд, що його там немає, чому й задимлюють".
"Дійсно бережуть, тому що він не витримує тих навантажень, які заплановані були тактико-технічно, а зараз вимагаютсья розвитком бойових подій. Не може функціонувати там повноцінно автомагістраль, в дуже обмеженому режимі використовуються залізничні колії. Хвороба прогресує, і будемо сподіватися, що ліки для неї знайдуть саме українські Сили оборони", - зазначила вона.
Вона зазначила, що через постійну "бавовну" на мосту через Керченську протоку логістика окупантів уповільнена і ускладнена, тому що основні транспортні артерії прив'язані якраз до мостів, а мости "хворіють".
"Кримський міст не забезпечує повноцінного функціонування, поромна переправа не може його замінити в повному обсязі, курсування великих десантних кораблів там теж ускладнено. Море на нашому боці, воно тримає погоду в такому стані, щоб не забезпечувати роботу поромників", - пояснила Гуменюк.
Вона також зауважила, що Чонгарський і Генічеський мости окупанти також намагаються полагодити, але робота ускладнена тим, що немає фахівців, туди дуже важко підтягнути техніку.
"Намагаючись облаштувати там понтонні переправи, вони все одно усвідомлюють – поцілили по стаціонару, поцілимо і по понтону. Тому довіри від них цим переправам також немає. Залишається в них один альтернативний шлях – траса М-17 через Армянськ. Вона надто близько від позицій Сил оборони, і тут теж нервування – вона насичена в тому числі завдяки загальній логістиці Кримського півострова", - резюмувала Наталя Гуменюк.
Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що окупанти дуже хвилюються через ймовірну "бавовну" на Кримському мосту і зігнали туди багато озброєння.
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