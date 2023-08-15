Кримський міст не витримує навантажень: логістика РФ уповільнена – Гуменюк

Російські загарбники тренуються та намагаються вибудувати оборону, щоб вберегти Кримський міст від ударів ЗСУ. Проте міст не витримує навантажень – логістика окупантів уповільнена.

Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, у мосту "досить складна хвороба – він зайвий за діагнозом. Очевидно, вони намагаються зробити вигляд, що його там немає, чому й задимлюють".

"Дійсно бережуть, тому що він не витримує тих навантажень, які заплановані були тактико-технічно, а зараз вимагаютсья розвитком бойових подій. Не може функціонувати там повноцінно автомагістраль, в дуже обмеженому режимі використовуються залізничні колії. Хвороба прогресує, і будемо сподіватися, що ліки для неї знайдуть саме українські Сили оборони", - зазначила вона.

Вона зазначила, що через постійну "бавовну" на мосту через Керченську протоку логістика окупантів уповільнена і ускладнена, тому що основні транспортні артерії прив'язані якраз до мостів, а мости "хворіють".

"Кримський міст не забезпечує повноцінного функціонування, поромна переправа не може його замінити в повному обсязі, курсування великих десантних кораблів там теж ускладнено. Море на нашому боці, воно тримає погоду в такому стані, щоб не забезпечувати роботу поромників", - пояснила Гуменюк.

Вона також зауважила, що Чонгарський і Генічеський мости окупанти також намагаються полагодити, але робота ускладнена тим, що немає фахівців, туди дуже важко підтягнути техніку.

"Намагаючись облаштувати там понтонні переправи, вони все одно усвідомлюють – поцілили по стаціонару, поцілимо і по понтону. Тому довіри від них цим переправам також немає. Залишається в них один альтернативний шлях – траса М-17 через Армянськ. Вона надто близько від позицій Сил оборони, і тут теж нервування – вона насичена в тому числі завдяки загальній логістиці Кримського півострова", - резюмувала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що окупанти дуже хвилюються через ймовірну "бавовну" на Кримському мосту і зігнали туди багато озброєння.

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