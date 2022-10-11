"Кримський міст ні до чого": РФ заздалегідь планувала масовані удари по Україні – Білий дім

Росія планувала авіаудари по Україні ще до пошкодження Кримського мосту.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Кремль готував масовані ракетні удари по Україні набагато раніше, ніж стався вибух на Кримському мосту.

Про це він розповів у коментарі CNN.

"Найімовірніше, це було те, що вони планували протягом досить тривалого часу", – сказав він.

Джон Кірбі підкреслив, що така масована ракетна атака не могла бути спланована за кілька днів.

Вибух на Кримському мосту 8 жовтня

У суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада незаконно анексованого півострова заявила, що нібито вибухівку заклали у вантажівку та вона здетонувала під час руху по мосту. Як наслідок – частина дорожнього покриття обвалилась.

Українські експерти ж наголошують на тому, що Кримський міст неякісно побудований, а тому в майбутньому може стати простою мішенню.

Військовий експерт Сергій Грабський вказав на те, що вибух на Кримському мосту суттєво не вплинув на його використання, оскільки, за даними росіян, вже через добу вони відновили залізничне сполучення. За його словами, можливість доставки озброєння і важкої техніки триває.

В ЗСУ не підтверджують і не спростовують свою причетність до підриву Кримського мосту.

Читайте також: