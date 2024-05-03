Кримський міст підірвали ракетним паливом: ЗМІ розкрили деталі атаки 2022 року

Вибухотехнічна експертиза в Росії встановила, що Україна атакувала Кримський міст у жовтні 2022 року, використавши тверде ракетне паливо, що містить перхлорати калію або натрію, а також дрібнодисперсні метали.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

Повідомляється, що для підриву було використано саморобний вибуховий пристрій.

У матеріалі йдеться про те, що вибуховий пристрій сховали за допомогою поліетиленової плівки товщиною 100 мікрометрів. Щільний шар плівки виступив і в ролі оболонки вибухового пристрою.

Зазначається, що на початку серпня 2022 року плівку на 22 палетах, що важила 22,7 тонни, було відправлено з Одеси до болгарського міста Русе. Звідти надійшла до грузинського Поті, а потім - до Єревана. Поки плівка перебувала в єреванському терміналі "Трансальян", вантаж розмитнили, замінивши після цього частину супровідних документів.

Як встановила експертиза, 4 жовтня вибухівку на автомобілі DAF перевезли через кордон Грузії та Росії в пункті пропуску "Верхній Ларс". Уже за два дні її доправили на оптову базу в Армавірі в Краснодарському краї. Уже там бомбу завантажили в автомобіль International ProStar із причепом. Машиною керував громадянин РФ Махір Юсубов. Він мав доправити плівку до тимчасово окупованого Сімферополя.

Для детонації було використано вибухову речовину на основі гексогену. Припускають, що це могло бути С-4 або РЕ-8.

Експертиза встановила, що детонатор, який також був прихований плівкою, спрацював від сигналу GPS-навігатора. Точка маршруту була задана заздалегідь.

Внаслідок вибуху сталося обвалення двох прольотів Кримського мосту, які з'єднували 235-ту і 236-ту опори. Крім того, вибух пошкодив 17 вагонів-цистерн, які прямували у складі вантажного поїзда.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що на ворогів чекають нові сюрпризи в Криму, і він не рекомендує цивільному населенню користуватись Кримським мостом.

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Петро Черник зазначив, що Кримському мосту залишилося недовго, і це розуміють самі росіяни. Оскільки західні партнери досі не ухвалили рішення про передавання далекобійної зброї, Україна може використати і свою альтернативу для знищення мосту.

А напередодні посол Литви у Швеції та колишній очільник литовського МЗС Лінас Лінкявічюс натякнув на новий удар по Кримському мосту.

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