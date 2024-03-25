"Кримський міст приречений": в СБУ повідомили деталі про дві влаштовані атаки

Після другої атаки по мосту влітку 2023 року він повноцінно не придатний для перевезення озброєння.

СБУ реалізувала 2022-2023 років дві унікальні і різні за задумом спецоперації, щоб підірвати Кримський міст з суші і з моря.

Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України у довідці про роботу за 2022-2024 роки.

У спецслужбі зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнували більшість міфів про Росію, зокрема і про Кримський міст.

Зокрема, СБУ реалізувала дві абсолютно унікальні і різні за задумом спецоперації, щоб підірвати міст з суші і з моря.

"Адже міст як логістична артерія для постачання ворогом зброї на південний фронт – це законна ціль України з точки зору норм міжнародного права, законів та звичаїв ведення війни", – звернули увагу у Службі безпеки.

Там зазначили, що обидві операції були успішними.

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Атаки СБУ по Кримському мосту

Перша операція СБУ щодо Кримського мосту була проведена у жовтні 2022 року. Міст підірвали за допомогою фури з вибухівкою, захованою в рулони з целофановою плівкою. Йдеться про 21 т вибухівки у тротиловому еквіваленті. Цю операцію в СБУ готували понад пів року.

Вдруге Кримський міст атакували морські дрони СБУ у липні 2023 року. Відтоді він повноцінно не придатний для перевезення озброєння.

"Кримський міст – приречений, це незаконна побудова на території України. Тому йому тут не місце", – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, у лютому Малюк повідомив, що СБУ двічі уразила Кримський міст від початку повномасштабної війни, і зараз він не функціонує належним чином: ворог не може переміщувати ним ні засоби ураження, ні іншу зброю.

Тоді ж начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов порадив цивільним на окупованому півострові не користуватися 2024 року Кримським мостом, натякнувши на атаку по ньому.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Попереду багато "сюрпризів" для ворога! Голова СБУ Малюк - про успіхи "бавовни" в Криму та Росії

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